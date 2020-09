GENOA RANOCCHIA, COLPO IMPORTANTE DALL’INTER – Il Genoa è alla ricerca del profilo giusto per sistemare la difesa, dopo che nell’ultima stagione si sono susseguiti diversi problemi nella linea arretrata: ora, perso Romero, per il (probabile) 4-2-3-1 di Maran sarebbe utile avere qualche innesto in più a livello di centrali, soprattutto che siano un po’ più adatti per giocare in una retroguardia a quattro. Masiello invecchia, Zapata pure ed ha deluso, Biraschi e Criscito non sono perfetti per fare coppia in una difesa a quattro, Goldaniga partirà: per questo, il nuovo ds Faggiano ha messo nel mirino un profilo di esperienza e qualità che, inoltre, conosce l’ambiente: si tratta di Andrea Ranocchia.

Genoa Ranocchia, accordo vicino: piaceva anche al Bologna

Andrea Ranocchia aveva già frequentato il capoluogo ligure, esattamente 10 anni fa. Dopo aver portato in Serie A il Bari, nella celebre coppia con Leonardo Bonucci, aveva disputato 16 partite con la maglia del Grifone, realizzando anche due reti. Ora, il nuovo direttore sportivo Faggiano, di comune accordo con Rolando Maran, avrebbe deciso di riportarlo a Genova: è lui il primo obiettivo, ora. Piaceva molto anche Juan Jesus, e i rossoblu avevano anche già trovato l’accordo con la Roma: ma appena si è intravisto uno spiraglio per prendere Ranocchia, si è virato decisamente sul centrale dell’Inter. Il contratto in scadenza nel 2021 aiuta, così come l’arrivo di Kolarov a Milano, che chiuderà ulteriormente gli spazi al giocatore: Ranocchia, dunque, che piaceva anche al Bologna di Mihajlovic, si avvicina a grandi falcate verso il nuovo Genoa targato Maran.