Godin Cagliari, vicino l’acquisto del difensore dell’Inter

Ha del clamoroso la bomba di calciomercato lanciata questo pomeriggio: Diego Godin è a un passo dal Cagliari. Secondo La Gazzetta dello Sport, il difensore uruguaiano è pronto a trasferirsi a titolo definitivo al club rossoblu: Godin starebbe già cercando casa in Sardegna.

Una stagione non iniziata benissimo per il Faraon, ma le ultime prestazioni con la maglia dell’Inter avevano fatto pensare a una sua conferma. E invece no, l’ex Atletico Madrid non è nei piani di mister Antonio Conte che ora è pronto ad accogliere il suo sostituto: si tratta di Matteo Darmian, difensore del Parma a un passo dai nerazzurri.

Godin Cagliari, il Faraon è l’ultimo di una lunga lista di uruguaiani

Godin ha accettato con piacere la destinazione Cagliari: sua moglie Sofia Herrera è nata proprio nel capoluogo sardo. Eppure, quel cognome potrebbe risuonare familiare ai tifosi cagliaritani: ebbene sì, Sofia è la figlia di Pepe Herrera, giocatore uruguaiano del Cagliari negli anni Novanta.

Infatti, nella squadra sarda sono passati tanti uruguaiani: attualmente, oltre al neoarrivato Godin, ci sono i centrocampisti Christian Oliva e Nahitan Nandez. Il difensore 34enne sarà il ventiduesimo giocatore uruguaiano a vestire la maglia del Cagliari, il venticinquesimo in totale considerando anche tre allenatori.

Siamo sicuri che Godin non avrà difficoltà a trovare i giusti stimoli in terra sarda e che la sua “garra charrùa” farà innamorare anche i tifosi del Cagliari.