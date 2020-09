Oggi pomeriggio, c’è stato un incontro tra Carlos Beto Yague e Rolando Zarate, agenti di Lautaro Martinez, e l’Inter. L’incontro, avvenuto nella sede del club nerazzurro in Viale della Liberazione, è durato circa un’ora e non ha portato a nulla di concreto. La società di Steven Zhang sembra voglia offrire un prolungamento di contratto fino al 2025 con 6 milioni di euro all’anno all’attaccante argentino ma, oggi, non si è arrivati a nessuna conclusione. Però, uno dei due agenti, Carlos Beto Yague, è stato intercettato da un inviato di Tuttomercatoweb.com e ha rilasciato una dichiarazione semplice ma molto importante: “Visita di cortesia. Tutto qua, solo questo. Real e Barcellona? Nulla, Lautaro sta qua all’Inter“.



Si raffredda la pista Lautaro Barcellona

La telenovela Lautaro Barcellona può (forse) finire oggi. Il Toro è sempre stato la prima scelta del club spagnolo ma la richiesta dei 111 milioni della clausola è eccessiva anche per il Barcellona. Negli ultimi giorni, sembrava essersi inserito anche il Real Madrid nella corsa per l’attaccante classe ’97 ma non c’è stata nessuna offerta ufficiale da parte dei Blancos. E, proprio oggi, sono arrivate le parole dell’agente di Lautaro che hanno spento tutte queste voci di mercato e confermano la permanenza del Toro a Milano.

Che le trattative siano rinviate all’estate dell’anno prossimo? Chissà, ma per adesso i tifosi interisti possono godersi ancora il proprio diamante.