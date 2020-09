MERCATO GENOA, ARRIVA KEVIN BONIFAZI DALLA SPAL – Il Genoa ha cominciato col botto la nuova stagione. Dopo le delusioni dello scorso anno, con la salvezza raggiunta solo all’ultima giornata, il Grifone ha cominciato l’ennesima opera di rifondazione degli ultimi anni, questa volta però con basi (almeno così sembra) più solide. Nella sfida al Crotone, Badelj ha scalzato Schone ed ha giocato un’ottima partita in cabina di regìa, Zappacosta è stato strepitoso in fase di spinta e Pjaca ha timbrato il cartellino praticamente al primo pallone toccato. Poi, gran partita di Zajc, potenzialmente un top player per questo Genoa: insomma, tutti i nuovi acquisti hanno fatto bene. L’unico reparto che, forse, ha faticato un po’ di più e nel quale non c’erano nuovi acquisti è stato la difesa: ecco perché il ds Faggiano vuole portarsi a casa Kevin Bonifazi, difensore della Spal scuola Torino.

Mercato Genoa, trattativa avanzata ma occhio alla Fiorentina

Nella sfida al Crotone, il reparto difensivo rossoblu era formato dal trio Goldaniga (il cui prestito dal Sassuolo è stato rinnovato per un’altra stagione), Zapata e Biraschi. Non hanno sfigurato, ma l’impressione è stata che comunque il club pitagorico neo promosso in Serie A trovasse sempre qualche spazio di troppo in avanti, tanto che nel primo tempo ha avuto almeno altre due/tre palle gol limpide (tra cui un palo di Simy) oltre alla rete di Riviere. Faggiano, su richiesta di Maran, si è messo allora alla ricerca di un centrale e l’obiettivo sembra essersi spostato su Kevin Bonifazi, viste le difficoltà riscontrate nell’arrivare a Juan Jesus o Ranocchia, Il difensore classe ’96 della Spal, decaduta in Serie B, vorrebbe mantenere la categoria, restando in A: qui ha già giocato ben 50 partite, realizzando anche 4 gol. Potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto, anche perché il club ferrarese lo pagò 11 milioni per acquistarlo dal Torino, ma ovviamente il Genoa non vuole sostenere una spesa simile. C’è anche la Fiorentina sul giocatore, ma il Grifone è in netto vantaggio: trattativa ad un passo dalla chiusura.