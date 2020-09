MERCATO GENOA, TRE COLPI IN ARRIVO: ZAJC E’ IL PRIMO – A Genova, è sbarcato Czyborra, ed è ormai in arrivo Andrea Ranocchia dall’Inter. Dopo la faraonica campagna acquisti dello scorso anno, Preziosi prova a ricostruire la squadra dopo la fallimentare stagione conclusasi un mese e mezzo fa: sono già pronti tre bei colpi, magari meno “mediatici” di Schone e Pinamonti (pagato 18 milioni per fare giusto una manciata di gol), ma più utili per il progetto. Faggiano scalda i motori: sono praticamente delineati i passaggi in rossoblu di Miha Zajc, trequartista del Fenerbahce con un passato in quel bellissimo Empoli di Andreazzoli, di Rick Karsdorp, attualmente alla Roma dopo essere stato ad un passo dall’Atalanta, e Milan Badelj, alla Fiorentina ma fuori dal progetto di Commisso.

Mercato Genoa, Zajc, Karsdorp e Badelj sono colpi fondamentali e poco costosi

Schone era arrivato a zero, ma, come detto, Pinamonti era stato strapagato pur avendo reso malino. Male Favilli, male Zapata, male Saponara (ceduto a gennaio), male Sturaro: Faggiano vuole avere gente giovane, talentuosa, con un po’ di esperienza ma che non costi troppo. Ed ecco che Zajc e Karsdorp sarebbero profili perfetti: il trequartista sloveno numero 10 della Nazionale può arrivare per soli 3 milioni (prestito e riscatto tra un anno), il terzino della Roma per 7 milioni sempre con la formula del prestito con diritto. Si parla con insistenza anche di Milan Badelj: arriverà a zero dalla Viola, può affiancare Schone per una mediana di qualità ed esperienza.