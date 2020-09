Milik-Roma, forse ci siamo: il polacco non si allena

Arkadiusz Milik più vicino alla Roma? Il polacco, nella giornata di oggi, ha abbandonato il centro sportivo del Napoli a Castel Volturno e non ha preso parte agli allenamenti con il resto della squadra. Secondo Calciomercato.it, l’agente dell’attaccante azzurro, David Pantak, sarebbe arrivato stamattina a Roma per sbloccare definitivamente la trattativa che vedrebbe il suo assistito, arrivare alla corte di Fonseca. Milik è da tempo corteggiato dai giallorossi, ma negli ultimi giorni aveva respinto ogni idea che lo vedevano lontano da Napoli. Importanti erano state le parole dell’allenatore dei partenopei Gennaro Gattuso, che al termine dell’amichevole contro il Pescara di qualche giorno fa, aveva risposto a qualche domanda sul polacco: “Doveva rinnovare lo scorso anno, non lo ha fatto. Io e la società eravamo stati chiari, lui sa come la pensiamo. Ora abbiamo due attaccanti molto forti e per lui sarà dura.” Parole chiare, che evidentemente erano un avvertimento che nel Napoli, Milik avrebbe avuto davvero poco spazio. Arkadiusz Milik, che l’anno scorso è riuscito a collezionare 25 presenze segnando 11 gol in Serie A, ha chiesto 48 ore di tempo per dare una risposta definitiva, ma le sensazioni e il fatto che il proprio agente sia nella capitale, fa ben sperare i tifosi giallorossi. Questa operazione diventa ulteriormente importante perché l’arrvio di Milik nella capitale, potrebbe sbloccare la partenza di Edin Dzeko dalla Roma in direzione Juventus, che è alla disperata ricerca di una prima punta da regalare al neo allenatore Andrea Pirlo. Secondo il giornalista della RAI Ciro Venerato, l’accordo sarebbe su una base di 18 milioni di euro fissi, a cui si aggiungerebbero molti bonus. Il club partenopeo intascherebbe altri 5 milioni appena la Roma conquisterà 1 punto nel 2021. Altri 4 milioni invece dipenderebbero dai gol segnati dal polacco: ben 1 milione di euro ogni 10 reti. A questo va aggiunto che le casse del club di De Laurentiis, potrebbero incassare ancora un altro milione di euro se la Roma dovesse vendere l’attaccante nei prossimi 5 anni.