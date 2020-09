I tifosi italiani ma soprattutto dell’Inter se lo ricordano molto bene per la sua famosa “trivela“: fu una delle (poche) scommesse che Josè Mourinho fallì nella sua magica avventura in nerazzurro eppure la carriera di Ricardo Quaresma è sempre stata un sali-scendi continuo a cui ora il portoghese ha aggiunto un’altra tappa: da ieri è un giocatore del Vitòria Guimaraes, squadra che milita nella Liga NOS Portuguesa (Serie A portoghese).

Questa sarà la sua nona squadra della sua lunga vita calcistica, visto che ormai sono 36 le candeline spente dall’attaccante nativo di Lisbona e cresciuto nello Sporting: Barcellona, Porto, Inter, Chelsea, Besiktas, Al-Ahli e Kasimpasa le maglie che ha vestito Quaresma collezionando 103 gol e 149 assist in 603 presenze totali in tutte le competizioni, a cui aggiunge 10 reti in 80 presenze con la nazionale portoghese.

La folle presentazione di Quaresma al Vitòria Guimaraes

Con i social network abbiamo visto svariate presentazioni fuori dal comune dei nuovi acquisti delle squadre di calcio di tutto il mondo, ma l’acquisto di Quaresma ha fatto letteralmente impazzire il Social Media Manager del Vitòria Guimaraes.

Nel video di presentazione, “El Trivela” viene presentato come un re in un immenso castello e rifiuta di salire in una Mustang per poi….andare in sella ad un cavallo bianco!

Oltre 2 milioni di visualizzazioni su Twitter e la stampa portoghese in delirio: signore e signori, il ritorno in patria di Ricardo Quaresma.