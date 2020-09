Sottil sbarca a Cagliari: Che accoglienza!

La notizia era nell’aria da giorni. Riccardo Sottil, esterno della Fiorentina classe 99, arriva a Cagliari sotto la corte di mister Di Francesco. Non chiare ancora le cifre dell’operazione, che si baserà su un prestito con diritto di riscatto, con possibile controriscatto da parte dei viola. “Bellissima accoglienza dei tifosi, non me lo aspettavo.” Esordisce così il giovane talento della nazionale under 21 appena atterrato ad Elmas, pronto per questa nuova avventura in terra sarda. Cresciuto nelle giovanili di Genoa, Torino e Fiorentina, si presenta così ai nuovi tifosi, con la mascherina del Cagliari e tanto entusiasmo. “Non vedo l’ora di unirmi alla squadra e al mister”. Consigliato anche dal compagno e amico di nazionale Luca Pellegrini, Sottil è parso sicuro e determinato nella sua scelta di venire a Cagliari “Luca mi ha raccontato quanto questa piazza sappia essere calda, e quando si è presentata l’occasione ho capito subito che sarebbe stata la scelta giusta”. L’ex Fiorentina nel campionato scorso ha totalizzato 19 presenze, mentre in nazionale con gli azzurini ha collezionato 7 presenze e due gol. Arriva quindi il rinforzo in attacco che chiedeva mister Di Francesco al patron Giulini. In giornata si prevede la firma di contratto nella sede del club che lo legherà ai sardi per tutta la stagione.