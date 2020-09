Soumarè Milan, chi è il nuovo obiettivo dei rossoneri

Il Milan, si sa, ha bisogno di un rinforzo a centrocampo. Con la pista Bakayoko aperta da tempo ma ormai gelida, i rossoneri devono cercare altrove una soluzione definitiva, visto l’immediato inizio della stagione. Ecco perché il piano B di Maldini e Massara sta prendendo sempre più forma. Piano B, come Boubakary, il nome di battesimo del nuovo obiettivo del mirino del Milan, il francese Soumarè. 21 anni, freddo, concreto, che non ama i social: insomma, un ragazzo d’altri tempi che è in rottura con la sua attuale squadra, il Lille, e che ha rifiutato il Monaco perché vuole aspettare la grande occasione rossonera.

Soumarè Milan: un centrocampista concreto, senza fronzoli

Il centrocampista francese Soumarè che il Milan sta tenendo d’occhio, e che in passato è stato corteggiato anche dalla Juventus, qualche tempo fa ha rilasciato un’intervista all’Equipe in cui parlava un po’ di sé: “Non ho idoli, anche se ammiro Pogba come uomo e calciatore, ma preferisco fare il mio percorso, essere me stesso. Il calcio per me rimane un gioco, un momento di condivisione. Se devo dribblare, dribblo. Se devo cercare la profondità, lo faccio. Tutto è molto spontaneo e i rischi li ho sempre presi, fan parte di me”. Seguiremo tutti gli sviluppi della vicenda Soumarè Milan. Per altri aggiornamenti di calciomercato sul Milan e su tutte le altre squadre del campionato, invitiamo a consultare il nostro tabellone calciomercato aggiornato in tempo reale.