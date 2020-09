Tra Juventus e Suarez è tutto fatto: ecco il perché

Luis Suarez è il primo nome sulla lista della Juventus ed è ormai vicinissimo a diventare la prima punta della nuova Juventus targata Andrea Pirlo. Secondo le ultime fonti c’è un principio d’accordo tra la società bianconera e l’attaccante uruguaiano, con l’attaccante vicino alla risoluzione del suo contratto con il Barcellona e che quindi arriverebbe a Torino a parametro zero. Pochi giorni fa in molti davano la fumata bianca tra Edin Dzeko e la Juventus, ma il tutto è stato rallentato ed è in Stand by a causa del mancato accordo tra Napoli e Roma per lo scambio tra Arkadiusz Milik e Cengiz Under. Ecco, in seguito, tutti i dettagli che danno vicino Luis Suarez alla Juventus.

Juventus e Suarez tutto fatto. Ecco perché

Un dettaglio che sta risaltando agli occhi a qualcuno (a me autore sicuramente) è la chiusura delle quote da parte di tutti i bookmaker sul passaggio di Suarez dai blaugrana alla Juventus. Questo vuol dire che qualcosa si sta muovendo ed è anche molto concreto. Un’altro dettaglio è che l’arrivo dell’uruguaiano farebbe molto piacere a Cristiano Ronaldo. Come riporta il Corriere della Sera, Ronaldo sarebbe molto contendo del suo arrivo e fa sapere come consideri Luis Suarez uno dei migliori centravanti al mondo. Un’altro aspetto favorevole all’arrivo dell’attaccante sono gli sgravi fiscali dovuti al Decreto Crescita.

Notizia degli ultimi minuti è l’accordo tra Gonzalo Higuain e David Beckham, quindi vuol dire che l’attaccante argentino è ad un passo dal lasciare la Juventus per approdare in MLS all’Inter Miami. Questo vuol dire che si potrebbe aprire anche una possibilità nel vedere sia Luis Suarez che Edin Dzeko con la maglia bianconera.