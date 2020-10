Calciomercato, ecco le occasioni d’oro: 40 svincolati per la A

Terminato il Calciomercato con tutti gli acquisti e le cessioni, le squadre di Serie A si preparano ad affrontare il campionato dopo la sosta per le Nazionali con le rose al completo…oppure qualche tassello mancante.

Il fattore Covid-19 e gli imprevisti che accadono in ogni stagione fanno sì che più di qualcuno, terminato il Calciomercato, si affacci al mercato che coinvolge i calciatori rimasti senza contratto, per riempire lo slot mancante in qualche ruolo o sopperire a degli infortuni.

SuperNews ha analizzato per voi chi sono i 40 svincolati “di lusso” divisi ruolo per ruolo, che potrebbero far comodo a qualche squadra di Serie A ma non solo.

Chi sono gli svincolati: portieri

Anton Mitryushkin (Rus), 24 anni. Ultima squadra: Sion (Svizzera, Super League)

(Rus), 24 anni. Ultima squadra: Sion (Svizzera, Super League) Warner Hahn (Ola), 28 anni. Ultima squadra: Heereneven (Olanda, Eredivisie)

(Ola), 28 anni. Ultima squadra: Heereneven (Olanda, Eredivisie) Orjan Nyland (Nor), 32 anni. Ultima squadra: Aston Villa (Inghilterra, Premier League)

(Nor), 32 anni. Ultima squadra: Aston Villa (Inghilterra, Premier League) Yannis Clementia (Fra), 23 anni. Ultima squadra: Nizza (Francia, Ligue 1)

(Fra), 23 anni. Ultima squadra: Nizza (Francia, Ligue 1) Michael Vorm (Ola), 36 anni. Ultima squadra: Tottenham (Inghilterra, Premier League)

(Ola), 36 anni. Ultima squadra: Tottenham (Inghilterra, Premier League) Daniel Subasic (Cro), 32 anni. Ultima squadra: Monaco (Francia, Ligue 1)

(Cro), 32 anni. Ultima squadra: Monaco (Francia, Ligue 1) Yuri Lodyigin (Rus), 30 anni. Ultima squadra: Zenit San Pietroburgo (Russia, Premier Liga)

(Rus), 30 anni. Ultima squadra: Zenit San Pietroburgo (Russia, Premier Liga) Gianluca Curci (Ita), 35 anni. Ultima squadra: Hammarby (Svezia, Allsvenskan)

(Ita), 35 anni. Ultima squadra: Hammarby (Svezia, Allsvenskan) Johan Carrasso (Fra), 32 anni. Ultima squadra: Stade de Reims (Francia, Ligue 1)

(Fra), 32 anni. Ultima squadra: Stade de Reims (Francia, Ligue 1) Heurelho Gomes (Bra), 39 anni. Ultima squadra: Watford (Inghilterra, Premier League)

Chi sono gli svincolati: difensori

Ezequiel Schelotto (Ita), 31 anni, terzino destro. Ultima squadra: Brighton (Inghilterra, Premier League).

(Ita), 31 anni, terzino destro. Ultima squadra: Brighton (Inghilterra, Premier League). Fabrizio Cacciatore (Ita), 32 anni, terzino destro. Ultima squadra: Cagliari (Italia, Serie A).

(Ita), 32 anni, terzino destro. Ultima squadra: Cagliari (Italia, Serie A). Nathaniel Clyne (Ing), 29 anni, terzino destro. Ultima squadra: Liverpool (Inghilterra, Premier League).

(Ing), 29 anni, terzino destro. Ultima squadra: Liverpool (Inghilterra, Premier League). Ezequiel Garay (Arg), 33 anni, difensore centrale. Ultima squadra: Valencia (Spagna, Liga)

(Arg), 33 anni, difensore centrale. Ultima squadra: Valencia (Spagna, Liga) Kwadwo Asamoah (Gha), 31anni, terzino sinistro. Ultima squadra: Inter (Italia, Serie A)

(Gha), 31anni, terzino sinistro. Ultima squadra: Inter (Italia, Serie A) Jozo Simunovic (Cro), 26 anni, difensore centrale. Ultima squadra: Celtic (Scozia, Scottish Premiership)

(Cro), 26 anni, difensore centrale. Ultima squadra: Celtic (Scozia, Scottish Premiership) Daniel Schwaab (Ger), 32 anni, difensore centrale. Ultima squadra: PSV Eindhoven (Olanda, Eredivisie)

(Ger), 32 anni, difensore centrale. Ultima squadra: PSV Eindhoven (Olanda, Eredivisie) Sebastièn Corchia (Fra), 29 anni, terzino destro. Utima squadra: Siviglia (Spagna, Liga)

(Fra), 29 anni, terzino destro. Utima squadra: Siviglia (Spagna, Liga) Gael Clichy (Fra), 35 anni, terzino sinistro. Ultima squadra: Basaksehir (Turchia, Super Lig)

(Fra), 35 anni, terzino sinistro. Ultima squadra: Basaksehir (Turchia, Super Lig) Mapou Yanga M’biwa, 31 anni, difensore centrale. Ultima squadra: Lione (Francia, Ligue 1)

Chi sono gli svincolati: centrocampisti

Andrea Bertolacci (Ita), 29 anni, centrocampista centrale. Ultima squadra: Sampdoria (Italia, Serie A)

(Ita), 29 anni, centrocampista centrale. Ultima squadra: Sampdoria (Italia, Serie A) Ròmulo (Ita), 33 anni, centrocampista centrale. Ultima squadra: Genoa (Italia, Serie A)

(Ita), 33 anni, centrocampista centrale. Ultima squadra: Genoa (Italia, Serie A) Josè Mauri (Arg), 24 anni, mediano. Ultima squadra: Talleres (Argentina, Primera Divisiòn)

(Arg), 24 anni, mediano. Ultima squadra: Talleres (Argentina, Primera Divisiòn) Mario Gotze (Ger), 28 anni, trequartista. Ultima squadra: Borussia Dortmund (Germania, Bundesliga)

(Ger), 28 anni, trequartista. Ultima squadra: Borussia Dortmund (Germania, Bundesliga) Jack Wilshere (Ing), 29 anni, mediano. Ultima squadra: West Ham (Inghilterra, Premier League)

(Ing), 29 anni, mediano. Ultima squadra: West Ham (Inghilterra, Premier League) Hatem Ben Arfa (Fra), 33 anni, trequartista. Ultima squadra: Valladolid (Spagna, Liga)

(Fra), 33 anni, trequartista. Ultima squadra: Valladolid (Spagna, Liga) Shinji Kagawa (Gia), 31 anni, trequartista. Ultima squadra: Saragozza (Spagna, Segunda Divisiòn)

(Gia), 31 anni, trequartista. Ultima squadra: Saragozza (Spagna, Segunda Divisiòn) Fredy Guarìn (Col), 34 anni, centrocampista centrale. Ultima squadra: Vasco Da Gama (Brasile, Sèrie A)

(Col), 34 anni, centrocampista centrale. Ultima squadra: Vasco Da Gama (Brasile, Sèrie A) Giannelli Imbula (Fra), 28 anni, mediano. Ultima squadra: FK Sochi (Russia, Premier Liga)

(Fra), 28 anni, mediano. Ultima squadra: FK Sochi (Russia, Premier Liga) Valter Birsa (Slo), 34 anni, treuqratista. Ultima squadra: Cagliari (Italia, Serie A)

Chi sono gli svincolati: attaccanti