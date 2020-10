Nonostante il calciomercato sia arrivato quasi al capolinea, le news (e soprattutto gli interessamenti) non mancano mai. Le squadre stanno cercando di puntellare i loro reparti nella maniera migliore possibile, anche a costo di compiere delle trattative last minute con le proprietarie dei cartellini dei giocatori sotto traccia. Per l’Atalanta è stata una sessione estiva assai positiva: sono arrivati giocatori del calibro di Miranchuk, Lammers, Piccini, Romero, Mojica e infine Depaoli (prestito con diritto di riscatto per il giocatore ex Sampdoria), mentre l’unica cessione è stata quella di Castagne. Nonostante ciò, l’interesse verso le pedine orobiche non mancano: l’ultimo è il difensore Berat Djimsiti.

Milan interessato a Djimsiti: la situazione con l’Atalanta

Secondo quanto riportato da TMW, il difensore nerazzurro è sotto il mirino del Milan di Stefano Pioli: i rossoneri hanno bisogno di un centrale in grado di dare stabilità alla loro retroguardia. L’albanese è stato sottoposto ad un sondaggio accurato, reputato successivamente come un profilo ideale alla causa. Nonostante i milanesi siano interessati al numero 19 nerazzurro, l’Atalanta non ci sta e fa muro: Djimsiti è considerato incedibile dalla società bergamasca, in particolar modo da Gian Piero Gasperini, che lo reputa una pedina essenziale per il suo gioco.