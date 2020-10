Dalbert è fatta col Rennes, domani le visite mediche

Dalbert vola in Ligue 1, verso il Rennes. L’esterno sinistro è pronto nuovamente a lasciare l’Inter, dopo il prestito a Firenze dello scorso anno. Dalbert, considerato sin dal suo ritorno ad Appiano un esubero per i nerazzurri, libera, dunque, un nuovo slot a sinistra e la sua cessione, permetterà all’Inter di ultimare l’affondo per Marcos Alonso con il Chelsea. La trattativa con i francesi del Rennes è stata conclusa, con la formula del prestito oneroso di 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 13. Il laterale brasiliano lascerà Milano in serata per dirigersi verso la Francia, dove nella giornata di domani sosterrà le visite mediche di rito, per poi porre le firme sul contratto. Per Dalbert, si tratta di un ritorno nel massimo campionato francese, dopo l’annata al Nizza, club da cui l’Inter nell’estate del 2017 lo prelevò per una cifra intorno ai 21 milioni di euro.

I numeri di Dalbert in A

Nei suoi tre anni in Italia, Dalbert ha regalato più che ombre che luci ai propri tifosi. Arrivato all’Inter dopo una lunghissima trattativa con il Nizza, ha fatto fatica ad inserirsi nell’undici dell’allora mister Spalletti, racimolando in due anni di nerazzurro 28 presenze in tutte le competizioni, condite da una sola rete in Coppa Italia. Poco feeling anche con l’attuale tecnico nerazzurro Antonio Conte, che dopo un precampionato a testarlo, decise di mandarlo via a Firenze in cambio di Biraghi. L’ultima annata in maglia viola non è stata, comunque, negativa per il laterale di Barra Mansa, che è riuscito a giocare con regolarità per 34 gare tra Serie A e Coppa Italia, collezionando ben 8 assist in campionato. Adesso, il ritorno in Francia, una buonissima opportunità per potersi rilanciare.