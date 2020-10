PARAMETRI ZERO 2021, LE BIG PRONTO AL COLPACCIO! – Il calciomercato si è chiuso e, ormai, con la pausa Nazionali che sta volgendo al termine, stiamo per entrare nel vivo del calcio giocato. Fino alla prossima pausa, Juventus, Inter, Milan e le altre big impegnate in campo europeo si preparano al tour de force che le vedrà impegnate praticamente ogni tre giorni: per questo, sarà fondamentale per tutti avere una rosa lunga e profonda. Se, poi, ci si renderà conto che gli attuali componenti dei club non sono abbastanza, ecco che le società saranno pronte a riversarsi sul prossimo mercato: mentre alcuni giocatori di altissimo profilo sono già svincolati (CLICCA QUI PER LA LISTA COMPLETA), altri potrebbero seguirli a breve se non rinnoveranno entro gennaio: ecco tutti i nomi.

Parametri zero 2021, ecco chi può partire gratis: in Italia occhio a Donnarumma e Calha



Un nome su tutti, tra gli illustri parametri zero: Lionel Messi. Il fenomeno argentino, nonostante sembrasse ad un passo dall’addio già quest’anno, è davvero al passo d’addio col Barcellona e non rinnoverà salvo sorprese (soprattutto se resterà Bartomeu in sella al timone del club): il Manchester City è la più vicina al suo acquisto, occhio però anche allo United. E se l’Inter facesse uno sforzo…

Altri grandi top player a rischio svincolo sono Paul Pogba, Sergio Aguero, David Alaba e Angel Di Maria. Situazioni diverse per ognuno: se David Alaba vorrebbe davvero andarsene (Juventus alla finestra), Pogba e Aguero sono in realtà più propensi a restare essendo due bandiere del club. Per quanto riguarda Di Maria, ci pensano in molti, comprese le italiane, ma la situazione del Fideo è in divenire e resta ancora da capire quale sia la sua intenzione.

C’è, poi, una schiera di giocatori che potrebbe tranquillamente partire a zero, vista anche l’età che avanza: Olivier Giroud, David Luiz, Fernandinho, Jerome Boateng ma anche Juan Mata, Diego Costa, Mesut Ozil e Luka Modric. Tutti giocatori appetibili sul mercato, vecchi ma ancora con qualche cartuccia da sparare: così come la Lazio aveva deciso di puntare su David Silva, così altri club italiani potrebbero cercare di operare un buon investimento per portare nel BelPaese dei grossi nomi.

Ma non ci sono solo gli anzianotti: anche tutta una serie di ragazzi giovani o comunque non troppo “stagionati” possono lasciare a parametro zero: è il caso di Memphis Depay, vicino al Barcellona, di Arek Milik, che lascerà al 100% il Napoli, di Florian Thauvin, a un passo dall’Atalanta in estate, di Gini Wijnaldum e di Lucas Vazquez, ma anche dei giovanissimi Riqui Puig, 21enne del Barcellona, Giovanni Reyna, classe 2002 del Borussia Dortmund, Eric Garcia, centrale 19enne del City scuola Barça.

E le italiane? Hanno giocatori in scadenza di contratto? Certamente: a proposito di giovani, occhio alla situazione di Gianluigi Donnarumma, ormai bandiera del Milan ma con Raiola alla spalle. La Juventus è sempre vigile, Szczesny invecchia: resterà a Milano? La stessa domanda è valida anche per l’altro rossonero Hakan Calhanoglu, ma anche per l’interista Danilo D’Ambrosio. Attenzione a Maarten De Roon, che però dovrebbe rinnovare, ai napoletani Elseid Hysaj e Nikola Maksimovic, e al granata Nicolas N’Koulou.

Insomma, c’è pane per i denti di chi vuole grandi giocatori a prezzo nullo o quasi: chi resterà? Chi partirà a zero? Chi piazzerà il colpaccio? Ai posteri l’ardua sentenza.