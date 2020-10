Salah, dalla Spagna sicuri: c’è la Juventus!

Mentre il calcio giocato continua ad andare avanti, nonostante i problemi causati dalla pandemia da Coronavirus, continua a tenere banco anche il calciomercato. Continuano a rimbalzare da una nazione e l’altra continue notizie su possibili trattative che, molte volte, sfiorano il fantacalcio. Da settimane in casa Juve si parla del rinnovo di Dybala, con l’argentino che ha un contratto in scadenza nel 2022. Per la società non c’è fretta e considera l’argentino indispensabile per il proprio progetto, mentre per la Joya c’è la volontà di restare a Torino, visto l’attaccamento per la maglia bianconera, ma chiedere un adeguamento del proprio contratto, in modo da sentirsi sempre più protagonista del progetto.

Dybala al Real Madrid e Salah alla Juventus

Tra le tante notizie che riguardano il numero 10 della Vecchia Signora c’è ne è una che ha del clamoroso. A rilanciarla c’ha pensato il quotidiano spagnolo “Don Balon” che ha descritto una grandissima operazione di mercato. Come scritto in Spagna, infatti, il Real Madrid di Zidane sarebbe pronto ad acquistare Paulo Dybala per 100 milioni di euro, cifra molto gradita dal presidente Agnelli. I soldi ricavati dalla cessione della Joya servirebbero alla Juventus per puntare a colpo sicuro uno degli attaccanti più desiderati attualmente in Europa, ovvero Salah, attaccante egiziano del Liverpool. Inoltre Salah ha già giocato nel nostro campionato tra Fiorentina e Roma dal 2015 al 2017. Attualmente con la maglia degli inglesi, Salah, ha siglato 100 reti in 160 match.