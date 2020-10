SAMPDORIA FAZIO, COLPO DI FERRERO: E’ LUI IL SOSTITUTO DI COLLEY – E’ una Sampdoria in evidente difficoltà, quella vista in questo avvio di campionato. Se il 3-0 subito in casa della Juventus poteva ancora essere un risultato accettabile (sebbene non lo sia stata la pessima prestazione, criticata anche da Ranieri stesso), il 2-3 in rimonta subito dal Benevento fa suonare i primi veri campanelli di allarme in quel di Genova. 6 gol presi nelle prime due partite, tante occasioni concesse ed una fragilità generale fanno sì che, per ora, non si possa fare molto affidamento su Colley, Yoshida e Tonelli: per questo è ad un passo l’arrivo di Federico Fazio, centrale argentino della Roma che potrebbe sostituire proprio il partente Omar Colley.

Sampdoria Fazio, il centrale arriva a zero: tre anni di contratto

Omar Colley è ormai ad un passo dal Fulham. La trattativa sembrava in fase di stallo, e invece il club inglese ha deciso di piazzare la zampata e di assicurarsi il difensore gambiano, che a breve andrà in Inghilterra. L’uomo scelto da Ranieri per prendere il posto del centrale africano ex Genk è Federico Fazio, difensore argentino della Roma già allenato dal tecnico romano nella precedente esperienza in giallorosso. Visto il calcio difensivista dell’allenatore, ha esplicitamente richiesto di avere Fazio perché si adatterebbe perfettamente allo stile di gioco richiesto. Ha ancora due anni di contratto nella capitale, pertanto chiederebbe un prolungamento alla nuova società: sarebbero tre anni di contratto per il giocatore classe ’87, quindi già 33enne. In ogni caso, però, l’esperienza non gli manca, e presto potrebbe tornare dal suo mentore Claudio Ranieri per salvare la Sampdoria.