TORO GASTON RAMIREZ, FUMATA BIANCA IN ARRIVO – Il Torino sembra davvero ad un passo dal mettere l’ultimo tassello ad un mercato che Cairo e il neo tecnico Giampaolo possono ritenere soddisfacente: dopo Murru, Linetty, Rodriguez e Vojvoda, potrebbe presto arrivare la fumata bianca (forse già nella giornata di oggi) per il trequartista uruguagio della Sampdoria Gaston Ramirez. Il Torino ha dimostrato una evidente difficoltà nel fare gol in queste prime due giornate, e Berenguer non è sembrato l’uomo adatto per completare il reparto insieme a Zaza e Belotti. Verdi, dopo una stagione deludente, non è abbastanza affidabile, anche a livello fisico, pertanto Ramirez sarebbe la soluzione a diversi problemi per la società piemontese. Ecco i dettagli.

Toro Gaston Ramirez, oggi l’incontro con gli agenti

Per il Toro Gaston Ramirez rappresenta davvero l’ultimo tassello, l’anello mancante per sistemare l’ultimo vero cruccio di Giampaolo: il trequartista. Il 4-2-3-1 che sta cercando di disegnare, quel modulo che ha fatto volare il suo Empoli e la sua Sampdoria (ma anche lo stesso modulo rivelatosi fallimentare nel Milan di Suso e Piatek, prima dell’arrivo di Pioli e Ibra), necessita di un vero “10”, che non sia un’esterno o un’ala adattata. Per questo, Berenguer e Verdi potrebbero non essere adatti, mentre Ramirez può essere l’uomo perfetto: per di più, gli agenti del giocatore doriano sono gli stessi di Torreira, che il Torino ha trattato a lungo prima di abbandonarne la pista a beneficio dell’Atletico Madrid. Proprio oggi avverrà l’incontro tra i dirigenti granata e gli agenti del blucerchiato: ha rifiutato il rinnovo con la Sampdoria, pertanto si legherebbe volentieri al Torino. Le firme sono vicine, manca davvero poco: Toro Gaston Ramirez, ci siamo.