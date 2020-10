UFFICIALE – Bakayoko Napoli, è arrivato il tweet di De Laurentiis

Bakayoko Napoli – Adesso è ufficiale: Tiemoué Bakayoko è un nuovo giocatore del Napoli. Il centrocampista francese, nella giornata di ieri, è arrivato a Roma e ha svolto le visite mediche a Villa Stuart. Oggi, Bakayoko ha posto la firma sul contratto che è stato anche depositato in Lega. In serata, è arrivato anche il tweet ufficiale del Napoli e il famoso benvenuto del presidente Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli ha chiuso un’importantissima operazione di mercato: a mister Gattuso serviva un innesto a centrocampo e, soprattutto, aveva bisogno di un mediano di fisicità pronto a lottare su ogni pallone.

Bakayoko Napoli, ecco le cifre dell’operazione

Bakayoko era tornato al Chelsea, dopo l’anno di prestito al Monaco, e il classe ’94 non era nei piani di Frank Lampard. Infatti, Bakayoko stava cercando una sistemazione e il suo desiderio era quello di tornare al Milan che, però, ha deciso di non cedere Krunic e, quindi, non puntare sul francese. Ma, una volta arrivata la chiamata di Gattuso, Bakayoko ha detto subito di sì e ha rifiutato anche altre offerte (Crystal Palaca, PSG e Galatasaray) pur di giocare nel Napoli.

La società azzurra ha chiuso l’operazione con la formula del prestito secco a 2 milioni di euro. Lo stipendio di 3,5 milioni di Bakayoko sarà pagato solo in parte dal Napoli: una parte dello stipendio sarà pagato dal Chelsea.