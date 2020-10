È il giorno dopo di Juventus – Napoli. È il giorno dopo della partita più attesa della terza giornata di Serie A. È il giorno dopo della partita mai giocata.

Ancora non è arrivata nessun comunicato da parte della Lega Serie A: per sapere se verrà confermato il 3-0 a tavolino in favore della Juventus, bisognerà aspettare la decisione del Giudice Sportivo che arriverà domani. Intanto, i giocatori di Serie A sono partiti per raggiungere il ritiro delle proprie nazionali in vista degli impegni di UEFA Nations League e qualificazioni ai prossimi mondiali. Tutti i giocatori, tranne quelli di Napoli e Juventus. I giocatori partenopei resteranno quattordici giorni in isolamento fiduciario a Castel Volturno, viste le positività di Piotr Zielinski e Eljif Elmas al Covid-19 ma, almeno per quanto riguarda la Nazionale italiana, il commissario tecnico Roberto Mancini aveva già deciso di non convocare nessun giocatore del Napoli a scopo precauzionale. Ma anche i bianconeri Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini non sono ancora presenti a Coverciano. I due difensori raggiungeranno il ritiro azzurro solo al termine degli accertamenti preventivi. Infatti, anche nella Juventus erano stati accertati due casi di Covid-19 nel gruppo squadra (due dirigenti).

Questa notizia ha fatto storcere il naso ai tifosi napoletani che hanno evidenziato la contraddizione di voler giocare a tutti i costi ieri da parte della Juve, mentre adesso i giocatori non partono per le nazionali per effettuare ulteriori controlli. E dello stesso avviso è il giornalista Paolo Ziliani che, tramite un tweet, ha voluto ironizzare su questa situazione.

Ecco il testo del suo tweet: “Ricapitolando. I giocatori del Napoli non sono stati convocati “per motivi precauzionali” (possono portare contagio); i giocatori della Juventus non sono arrivati perchè vanno sottoposti ad “accertamenti preventivi”. Però ieri sera Juventus-Napoli doveva essere giocata. Stupendo”

Ricapitolando. I giocatori del Napoli non sono stati convocati "per motivi precauzionali" (possono portare contagio); i giocatori della Juventus non sono arrivati perchè vanno sottoposti ad "accertamenti preventivi". Però ieri sera Juventus-Napoli doveva essere giocata. Stupendo https://t.co/GXVvzLg5TN — Paolo Ziliani (@ZZiliani) October 5, 2020