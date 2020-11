CRISTIANO RONALDO VIA DALLA JUVE: FANTAMERCATO O REALE POSSIBILITA’? – Ha del clamoroso l’indiscrezione lanciata dalla testata spagnola Sport. La Juventus, che in questo momento sembra dipendere in gran parte dal giocatore portoghese, autore di almeno un gol in ogni match di campionato al quale ha partecipato, avrebbe intenzione di lasciar partire il suo fuoriclasse. Le motivazioni sarebbero diverse, ma resta il fatto che la società di Andrea Agnelli potrebbe presto privarsi del suo giocatore più forte. Un’indiscrezione che potrebbe far discutere, ma che in realtà per il momento non trova grandi conferme: a gennaio, quando la Juve dovrà probabilmente iniziare a pensare al rinnovo di CR7, ne sapremo qualcosa di più.

Cristiano Ronaldo via dalla Juve per 100 milioni: ecco le motivazioni

“La Juventus quiere librarse de Cristiano Ronaldo“. E’ questo il titolo shock scelto dalla testata iberica. Un titolo che lascia spazio a poche interpretazioni: la Juventus vuole liberarsi di CR7. Il fenomeno portoghese, acquistato dalla Juventus due estati e giunto alla sua terza stagione bianconera, “non sta attraversando il suo miglior momento da quando è a Torino”, almeno a detta di Sport: le critiche di Capello dopo Ferencvaros-Juve 1-4, alle quali ha in parte aderito Andrea Pirlo, circa l’egoismo di Ronaldo sarebbero la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La leadership di Cristiano è messa in discussione, ma non solo: c’è da ricordarsi del fatto che guadagna 31 milioni netti all’anno, circa 60 lordi, davvero una cifra enorme per qualunque squadra soprattutto ai tempi del Covid. Per questo, la Juventus starebbe pensando di lasciarlo partire a giugno, ad un anno dalla scadenza: la cifra richiesta sarebbe di almeno 100 milioni, visto che nonostante l’età Cristiano Ronaldo sta dimostrando comunque di essere ancora il top al mondo insieme a Leo Messi. Sarà vero? La Juventus davvero lascerà andare il suo campione? Ai posteri l’ardua sentenza.