Dalla Spagna sono sicuri: Ronaldo tornerà al Real Madrid

Clamorose sono le voci che arrivano da uno dei giornali sportivi più importante spagnolo Marca, secondo le quali Cristiano Ronaldo sarebbe intenzionato a tornare al Real Madrid.

Uno dei motivi per il quale il fenomeno portoghese aveva lasciato Madrid era il rapporto non di certo idilliaco che aveva con il presidente Florentino Perez, ma quando lo scorso marzo quest’ultimo ha chiamato proprio CR7 per invitarlo al Bernabeu in occasione del clasico, i contatti tra i due sono stati ripresi.

A questo si aggiungono le ottime amicizie che Ronaldo continua ad avere con i giocatori del Real Madrid e le foto postate recentemente sui social con tra gli altri, Sergio Ramos e Modric.

Una serie di indizi che portano a pensare che questa voce sia vera, soprattutto se si aggiunge il fatto che alla Juventus occorre abbassare, e non di poco, il suo monte ingaggi, che vede il 36enne portoghese essere il giocatore che guadagna di più.

Oltre alla sua vecchia squadra, su di lui ci sarebbe anche il PSG che però per acquistare il giocatore dovrà prima vendere uno dei suoi maggior talenti, Mbappe o Neymar, che sono stati da sempre obiettivi dei Galacticos. Il mercato dei top player sembra quindi essere intrecciato, e di sicuro la prossima estate, a differenza di quest’ultima, sarà protagonista di movimenti di grandi giocatori.