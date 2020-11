IL GENOA HA UN GIOIELLINO: ROVELLA DA BLINDARE, INTER E JUVE ALLA FINESTRA – E’ una stagione strana, fin qui, quella disputata dal Genoa. Partito fortissimo col 4-1 al Crotone, squadra capace di bloccare sul pareggio la Juventus, il Grifone ha poi rallentato anche a causa del focolaio di Covid che ha decimato il gruppo di Maran. Se le sconfitte contro Napoli e Inter erano preventivabili, i pareggi con Verona e Sampdoria sembravano aver fatto capire che il Genoa c’è: ma la sconfitta col Torino nel recupero della terza giornata ha di nuovo fatto storcere il naso ai tifosi. In tutto questo, però, ci sono due talenti che stanno sbocciando: si tratta di Gianluca Scamacca, bomber da 4 gol nelle ultime tre partite tra coppa e campionato, e Nicolò Rovella. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato su quest’ultimo si sono posati gli occhi di varie big, tra cui soprattutto Inter e Juve.

Inter e Juventus su Rovella: nerazzurri in vantaggio, il giocatore è in scadenza

Rovella si sta prendendo il posto da titolare, e le sue ottime prestazioni stanno attirando le big italiane. 4 partite, tutte da titolare nel campionato di Serie A, sono già bastate alle grandi squadre per capire che il ragazzo, classe 2001, è un talento puro, un po’ regista e un po’ mezzala di buona qualità e di discreta quantità. L’Inter, soprattutto, ha già chiesto informazioni sul ragazzo, e vorrebbe portarlo a Milano dopo lo sgarbo Tonali: la Juventus, invece, è interessata ma sta tenendo d’occhio anche Locatelli, ormai esploso nel Sassuolo. Se, però, Locatelli non vale meno di 25/30 milioni di euro, Rovella potrebbe essere addirittura preso a costo zero: al momento, infatti, il talentino rossoblu è in scadenza di contratto. Si sta lavorando sul possibile rinnovo, ma è chiaro che Preziosi dovrà sborsare una discreta cifra per convincerlo a rimanere. Intanto, nerazzurri e bianconeri preparano la propria operazione di mercato: effettivamente, di colpi a zero se ne intendono entrambe.