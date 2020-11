JUVENTUS MILENKOVIC, PARATICI TENTA UN NUOVO COLPO DAI VIOLA – La Juventus sembra davvero avere bisogno di un difensore, visto che De Ligt sta rientrando solo ora, Demiral è comunque reduce da un grave infortunio ai legamenti e Chiellini dà decisamente poche garanzie a livello fisico. Il capitano bianconero, adesso, starà di nuovo fuori per un mese, e per una squadra come la Juve è essenziale avere una rosa profonda con tanti elementi a disposizione: Chiellini, ormai, non può più garantire continuità. Per questo, il ds Paratici sta mettendo gli occhi su un nuovo centrale, da poter portare al più presto a Torino: si tratta di Nikola Milenkovic, difensore serbo della Fiorentina.

Juventus Milenkovic, Paratici pronto a trattare con la Fiorentina: il contratto scade nel 2022

Per i bianconeri, Milenkovic potrebbe davvero essere la soluzione a tutti i problemi. Non è di piede sinistro come il capitano, ma è un calciatore molto duttile e può agire anche come terzino, all’occorrenza. Visto il particolare stile di gioco che sta adottando Pirlo in questo avvio di stagione, con quell’ibrido tra difesa a tre e difesa a quattro, il serbo 22enne della Viola è un’occasione davvero interessante. In più, c’è un particolare che rende l’acquisto del calciatore della Fiorentina non impossibile: il contratto di Milenkovic scade nel 2022, quindi gli resta solo più un anno e mezzo a Firenze. Al momento, infatti, sebbene Pradé stia cercando di giocarsi tutte le carte a propria disposizione per convincere il suo difensore a firmare il rinnovo, non sembra esserci l’intenzione di prolungare l’accordo: la Juve, dunque, nella figura del ds Paratici sta tentando il primo approccio per provare a portare il serbo a Torino. Il patron viola Rocco Commisso, del resto, sarà costretto a venderlo tra gennaio e giugno prossimo, se non vuole perderlo a zero tra un anno: la concorrenza è folta, le pretendenti sono tante (Milan e Inter su tutte), ma la Juve c’è.