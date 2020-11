Juventus, Paulo Dybala resta o va via? Ecco i dettagli

Una delle tante telenovele infinite, che dura ormai da mesi, di calciomercato in casa Juventus è il caso Paulo Dybala. Due estati fa il giocatore argentino era ad un passo per essere ceduto dalla società bianconera, ma si è opposto ed è riuscito a riguadagnarsi la conferma. A distanza di due anni la situazione è cambiata, con i bianconeri a fare la corte a Dybala e avviare i contatti per il rinnovo per blindare definitivamente la Joya. Colloqui però non hanno portato i frutti sperati e dopo vari tira e molla delle due parti la trattativa parrebbe ormai essersi bloccata. Questo perché la differenza tra domanda ed offerta continua a rimanere molto ampia.

Juventus – Il futuro di Dybala

Il rapporto tra la società bianconera e Paulo Dybala non è dei migliori. Tra le parti si respira un clima teso, un distacco dovuto molto probabilmente alle difficoltà riscontrate durante la trattativa. E ad alimentare ancor di più questo clima poco sereno, nelle ultime ore sono arrivate altre nuove e pesantissime indiscrezioni proprio sul futuro della Joya. A svelare queste indiscrezioni è stato l’esperto di calciomercato Fabio Santini ai microfoni di 7 Gold: “Certamente la situazione relativa a Paulo Dybala non è semplice. L’attaccante argentino non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo di contratto con la Juventus. La verità è che Dybala smania per trasferirsi in un altro club. Il suo sogno infatti è quello di andare al Real Madrid di Zinedine Zidane“. Parole forti e che, se confermate, sarebbe davvero clamoroso.