Juventus, sprint per Alaba: bianconeri accelerano per la trattativa

La Juventus ha nel mirino David Alaba, difensore in forza al Bayern Monaco. Il ventottenne austriaco è un difensore centrale di piede sinistro, utilizzato anche da terzino e centrocampista se necessario. Un elemento importante per arricchire l’organico bianconero. Non sarà facile per la Juventus, sul giocatore del Bayern sono piombati numerosi club, così come riporta Tuttosport. Barcellona, Liverpool, Manchester City e Real Madrid sono pronti a fare la loro proposta, la Juventus non è l’unica pronta all’assalto.

Juventus, giocatore in scadenza, trattativa da accelerare

L’austriaco è uno dei giocatori più versatili d’Europa, e proprio grazie alle sue qualità che è rientrato nel mirino dei migliori club d’Europa. Il giovane difensore è arrivato in Germania quando aveva appena 16 anni. Ha sempre giocato nel Bayern, tranne per una piccola parentesi all’Hoffenheim nel 2011, tra gennaio e maggio.

La Juventus che continua a muoversi sul mercato di alto livello, sta provando lo sprint per portare Alaba a Torino. Un suo trasferimento a costo zero sarebbe un ulteriore vantaggio per i bianconeri, visto che il giocatore è in scadenza di contratto nel 2021. I contatti con l’agente, Pini Zahavi, sono sempre attivi. L’unica difficoltà è l’ingaggio del difensore, 15 milioni a stagione, al momento è un ingaggio alto per tutti i club.