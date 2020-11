Nonostante manchino soltanto due mesi all’inizio del calciomercato di gennaio, le voci cominciano a circolare su ipotetici trasferimenti. Nelle ultime ore si sta parlando di un particolare interesse dell’Inter nei confronti del trequartista dell’Atalanta Ruslan Malinovskyi: autore fino adesso di una stagione altalenante, al di là del grande potenziale offensivo. Ai microfoni di FCINTER1908.IT, ha parlato l’agente del giocatore: rimarcando il fatto che il ragazzo pensa soltanto al campo, e che la priorità è quella di rimanere alla corte bergamasca. Ecco le dichiarazioni rilasciate.

Le parole dell’agente di Ruslan Malinovskyi sull’interessamento dell’Inter

“Ho letto tante cose sui giornali negli ultimi giorni, ma sinceramente non so se l’Inter abbia contattato l’Atalanta per il cartellino di Ruslan. Malinovskyi è felice di giocare nell’Atalanta, e l’anno scorso ha disputato una stagione molto positiva – continua l’agente del numero 18 atalantino – insieme a tutta la squadra arrivando al terzo posto in classifica. Fa parte del progetto bergamasco a tutti gli effetti. Lui in questo momento non pensa al futuro o ad un trasferimento in un altro club. Inter? E’ un top club con una grandissima tradizione e Antonio Conte è uno degli allenatori migliori in Europa. Nonostante ciò, non ho parlato con i dirigenti nerazzurri”.