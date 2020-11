Roma, Di Giovambattista: “Paratici andrà alla Roma”

Non è bastata la conferma di Andrea Agnelli poco meno di mese fa per placare le voci che girano intorno a Paratici, DS della Juventus. Come da consuetudine, il presidente bianconero, in occasione dell’assemblea degli azionisti, con un comunicato ufficiale ha confermato la posizione di Paratici come direttore sportivo della squadra. Dal 2010 si trova con i bianconeri, riuscendo ad avere un ruolo chiave in moltissime trattative importanti, come quella che hanno portato Tevez e Cristiano Ronaldo a vestire bianconero. Il salto di carriera lo ha fatto ufficialmente con l’addio di Giuseppe Marotta nel 2018, diventando così Chief Football Officer della squadra torinese. Ora, secondo molti media, l’addio di Paratici potrebbe essere più vicino di quanto sembri.

Paratici il nuovo Ds della Roma?

Già nelle scorse stagioni, Fabio Paratici, era stato accostato a molti club di Serie A, tra cui la Roma. Con voci che continuavano a parlare di una trattativa tra i due protagonisti in fase avanzata, ma che al momento non si è mai concretizzata. La conferma di Agnelli lo scorso mese sembra chiudere qualsiasi porta ad una partenza del tanto ambito dirigente, ma c’è chi continua a sostenere che nella prossima stagione non farà più parte della Juventus. A rivelarlo è il collega Ilario Di Giovambattista, speaker radiofonico a “Radio Radio“, che continua a spingere per Paratici nuovo DS della società giallorossa: “Secondo me il prossimo direttore sportivo della Roma sarà Paratici: l’idea di portare il dirigente della Juve nella Capitale non è mai uscita dai radar del club giallorosso“.