Roma, ecco il nuovo dg: è Tiago Pinto del Benfica

La Roma ha scelto: Tiago Pinto è il nuovo direttore generale del club giallorosso. Il dirigente, ora in carica al Benfica, diventerà operativo nella capitale dal 1° gennaio 2020, come annunciato dalla società giallorossa nel comunicato ufficiale.

“L’AS Roma è lieta di annunciare che è stato raggiunto un accordo per accogliere Tiago Pinto come nuovo dg. Pinto, tra i più affermati manager del calcio europeo, è l’attuale Director of Professional Football del S.L. Benfica, incarico che ricopre dal 2017 insieme a Rui Costa, ds della squadra portoghese.Dan Friedkin, Presidente dell’A.S. Roma, ha dichiarato: “Tiago è un talento di livello mondiale. Nelle nostre numerose conversazioni è stato chiaro che la sua passione per il suo lavoro, la sua mentalità lungimirante e, soprattutto, orientata al successo sono coerenti con la nuova etica della Roma. Il presidente è convinto che grazie ai suoi principi e alla sua energia il nuovo direttore generale possa fare molto bene. Tiago Pinto ha commentato così, parlandone entusiasta della nuova avventura:” Lasciare il Benfica è stata una decisione difficile, ma grazie alla nuova proprietà giallorossa che punta al rilancio della squadra è un’opportunità che non si poteva rifiutare. Sarò sempre grato al Benfica per questi anni trascorsi. Anche Fienga ha confermato che si tratta di “profilo eccezionale” per la Roma sottolineando che le sue competenze e il suo impegno saranno fondamentali per la conquista dei trofei.