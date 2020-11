Roma-Mkhitaryan rinnovo oltre il 2021?

Henrikh Mkhitaryan dopo il primo anno di prestito è tornato alla Roma a parametro zero, liberandosi dall’Arsenal. Ma il contratto dell’armeno scade nel 2021, quindi tra solo un anno. I giallorossi stanno lavorando per il rinnovo, per il quale è già prevista un’opzione.I giallorossi stanno lavorando per il rinnovo, per il quale è già prevista un’opzione. Come scrive il Corriere dello Sport, la Roma può far valere l’opzione di rinnovo automatico fino al 2022. Il calciatore però dovrà approvare la decisione dei giallorossi. Questi accordi sono stati presi da entrambi le parti all’ inizio della scorsa estate e c’è la piena convinzione che si possa andare avanti oltre il 2021, ricordando che Henrikh nella scorsa stagione ha collezionato 27 presenze con 9 gol e 5 assist. Quest’ anno invece l’armeno ha già messo a segno 4 assist e 4 reti, 3 delle ultime contro il Genoa nell’ultimo turno di serie A. Fonseca apprezza molto le qualità di Henrikh utilizzando in varie zone del campo dove si apprezza anche il sacrificio e il dispendio di energia. Mkhitaryan che si trova a meraviglia con Pedro e Dzeko dimostrandolo ogni domenica. Fonseca che stà utilizzando con il contagocce Mkhitaryan e Pedro anche grazie agli infortuni di Carles Perez e Zaniolo in attesa di un nuovo regalo (El Shaarawy?) in vista della sessione di calciomercato di Gennaio.