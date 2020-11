Serie D, Maicon (ex Inter) torna a giocare nei dilettanti?

E’ stato un pilastro dell’Inter che ha portato a casa il Triplete nell’era Mourinho e i tifosi nerazzurri non lo hanno di certo dimenticato. Stiamo parlando del terzino brasiliano Maicon. Un giocatore eccezionale, dotato di grandissima velocità, abilità d’inserimento e grande tecnica individuale. Il campione carioca ha pure militato in Italia tra le fila della Roma e anche nel Manchester City, ma queste due esperienze non lasciarono il segno come a Milano. Ora, Maicon ha 39 anni ma non esclude affatto un suo ritorno al calcio giocato. Infatti, stando alle ultime indiscrezioni, il brasiliano potrebbe essere opzionato dal Sona, squadra veronese che milita nella nostra Serie D.

Il ds del Sona, Claudio Ferrarese, non conferma e ne smentisce e ai microfoni di Padovasport.tv, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito

“Non vorrei sbilanciarmi – ha detto ai microfoni di Padovasport.tv – quasi mi viene da sorridere. Però è tutto vero, un’idea nata un mese e mezzo fa ma ancora, appunto, rimane un’idea. Ci sono altri passaggi da completare, quindi parliamone sì, ma senza darlo già per fatto”.

COME NASCE L’IDEA MAICON SECONDO FERRARESE – “L’ idea nasce tramite conoscenze nella fattispecie quella di un collaboratore che lavora molto con ragazzi brasiliani. Maicon sta ancora giocando e sta bene fisicamente, nonostante i 39 anni è in perfetta forma. Ha manifestato l’intenzione di tornare in Italia, dove ha alcuni affari su Milano. Vivrebbe a Verona, quindi non lontano dal suo centro d’interesse, e giocherebbe qualche mese con noi, da dicembre a fine stagione. Vedremo se si farà, sarebbe un sogno per noi, ma finché non lo vedo non ci credo, per noi sarebbe un salto di visibilità enorme“.