VAZQUEZ LAZIO, IL MUDO PIÙ DI UN’IDEA: TARE PUNTA L’EX PALERMO – Non è un periodo facilissimo per la Lazio. Non tanto per i risultati in campo, dove la squadra di Inzaghi sta riuscendo a superare le difficoltà con esito discreto, ma soprattutto per la situazione extra-campo: il caos tamponi, dovuto ai problemi creati dai test a cui si erano sottoposti Leiva, Immobile e Strakosha, non dà pace alla società di Lotito. Oltretutto, concretamente la Lazio si sta trovando con diversi problemi di formazione, visto che tra infortuni e Coronavirus il tecnico biancoceleste si è dovuto spesso adattare annaspando. Per questo, Tare vuole regalare qualche rinforzo al suo allenatore: tra le varie idee, c’è Franco El Mudo Vazquez.

Vazquez Lazio, spunta di nuovo il nome del Mudo: costa 4,5 milioni, è in uscita dal Siviglia

Negli ultimi anni, il nome di Franco Vazquez è stato spesso accostato alla Lazio. L’argentino, che in Italia aveva fatto benissimo a Palermo formando una straordinaria coppia con Dybala, gioca da diverso tempo nel Siviglia, dove però ha ormai perso il posto da titolare. Se nei primi anni spagnoli era piuttosto avanti nelle gerarchie, è ormai un esubero per il club andaluso: essendo anche in scadenza, può comunque essere un’ottima occasione per diverse società. La Lazio potrebbe avventarsi davvero sul ragazzo: il suo prezzo di cartellino, che la scorsa estate poteva aggirarsi intorno ai 7/8 milioni, ormai è sceso in picchiata fino agli attuali 4/4,5 milioni di euro, non certo una cifra astronomica soprattutto per un giocatore delle sue qualità. Tare ha fiutato il colpo: potrebbe essere un ottimo sostituto di Luis Alberto, al quale assomiglia molto (con le dovute proporzioni). Classe ’89, 31 anni, può ancora far bene: stavolta arriverà davvero a Roma?

Vazquez Lazio, le statistiche del Mudo col Palermo

SERIE A: 91 partite, 18 gol

SERIE B: 18 partite, 4 gol

COPPA ITALIA: 4 partite, 0 gol

TOTALE: 109 partite, 22 gol

L’anno scorso, a Siviglia, 31 presenze e 3 gol in Liga, 1 presenza e 1 gol in Copa del Rey, 10 presenze e 2 gol in Europa League. Quest’anno, però, solo 5 presenze in Liga e 2 in Champions League, tutte da subentrato, senza mai andare a segno.