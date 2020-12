Calciomercato, Atletico M. su Milik: il polacco lascerà Napoli

A Napoli lo spazio per Arkadiusz Milik sembra non esserci più. Completamente fuori dal progetto Gattuso. l’attaccante stava lasciando gli azzurri già in estate, ma nessuna trattativa andò in porto.

Le ultime voci davano la Juventus, sull’attaccante già ad agosto, interessata al giocatore del Napoli anche per il mercato di gennaio. Ma secondo quanto riportato su As, l’Atletico Madrid ha pensato di portare il giocatore in Spagna. Addirittura si parla di un obiettivo prioritario. Simeone ha bisogno di un attaccante al più presto viste le difficoltà in seguito agli infortuni, soprattutto di Diego Costa.

Calciomercato, Atletico pronto all’acquisto di Milik

La squadra di Simeone sta andando alla grande fin dall’inizio del campionato, ma tra alcuni giocatori out per coronavirus ed altri per infortunio, sostenere tante partite una dopo l’altra diventa faticoso. L’idea è di portare in rosa un nuovo attaccante, in grado di giocare in tutte le competizioni. Arkadiusz Milik era sul taccuino degli interessi del mercato della società spagnola già in estate, con le necessità attuali potrebbe consolidarsi a breve.

Milik è uno dei giocatori più desiderati del mercato: la Roma voleva portarlo nel suo organico in sostituzione di Dzeko in partenza; la Juventus per affiancare Ronaldo; il Tottenham e anche l’Everton si sono aggiunte. Ma è più probabile che sia l’Atletico a soffiarlo a tutti, perché ne ha davvero bisogno. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel giugno del 2021, non è stato inserito nella lista dei giocatori Europa League proprio per permettere un suo addio.