GENOA PAPASTATHOUPOULOS, PRONTO IL RITORNO PER IL GRECO: VAVRO IN STALLO – E’ un Genoa che sta ripartendo, quello che stiamo ammirando nell’ultimo periodo. L’ex allenatore Davide Ballardini, tornato al timone dei rossoblu per la quarta volta in carriera, ha riportato serenità nell’ambiente, oltre che una bella dose di fiducia e, soprattutto di punti: già quattro in due partite, e considerando che fino a due giornate fa il Grifone era ultimo con soli 7 punti si tratta già di un bel balzo in avanti. Ora, però, servirà una ulteriore spinta per affermarsi e mantenere questa stabilità: il mercato di riparazione può servire, in questo senso, e un nuovo nome è spuntato tra i corridoi della sede genoana.

Genoa Papastathoupoulos, il greco è in esubero all’Arsenal: si tratta

Il nome nuovo è quello di Sokratis Papastathoupoulos, difensore greco dell’Arsenal che ha già vestito la maglia del Genoa tra il 2008 e il 2010. Dopo l’esperienza in Liguria, Sokratis aveva spiccato il volo, finendo prima al Milan, poi diventando perno del Werder Brema, del Borussia Dortmund e infine proprio dei Gunners. Classe ’88, quindi solo 32enne, il difensore ha iniziato a perdere posizioni nelle gerarchie di Arteta, e a Londra non sta trovando più molto spazio: per questo, accetterebbe volentieri una cessione, anche in prestito. A Genova è ricordato come un ottimo difensore, visto che con lui al comando delle operazioni difensive il Genoa di Gasperini arrivò per due volte di fila nei pressi della zona Europa: quinto posto nel 2008/2009, che valse l’Europa League, e nono posto l’anno dopo, che non bastò al Grifone per raggiungere la competizione europea per soli 4-5 punti.

Il prescelto per la difesa doveva essere il laziale Vavro, che però rischia di saltare. Ecco le parole del Ds Marroccu: “Quella per Vavro è una trattativa che è decollata qualche tempo fa, siamo in una fase interlocutoria. È un giocatore importante e con la Lazio stiamo cercando di trovare la soluzione migliore per entrambi“. Insomma, c’è una fase di stallo: e se non dovesse arrivare, ecco che sarebbe pronto l’assalto al difensore greco, che potrebbe anche arrivare in prestito, magari con un contributo dell’Arsenal per il pagamento dell’ingaggio.