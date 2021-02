Calciomercato Milan: in estate pronto il colpo Matteo Pessina?

ni

Per il calciomercato del Milan, Matteo Pessina sarebbe un valido affare e soprattutto una pedina decisamente importante per il centrocampo dei rossoneri, per rinforzarsi in vista della possibile prossima stagione in Champions League, oltre che per il campionato e la Coppa Italia. Secondo quanto scritto da Fabrizio Romano su calciomercato.com, il giocatore esploso nell’Atalanta, sarebbe una reale opportunità di mercato per la società rossonera per questa estate. Quando il Milan e l’Atalanta si accordarono per Andrea Conti ai rossoneri, il club milanese cedette come parziale contropartita proprio Pessina che grazie a Gasperini è riuscito ad esplodere e fare vedere le sue potenzialità. In quel caso, però, il Milan per tutelarsi della cessione di un giovane promettente inserì una clausola.

Calciomercato, Milan Pessina: una clausola amica per i rossoneri?

La clausola consente di ottenere da parte della società rossonera il 50% del costo in merito ad una futura cessione del giocatore e il club meneghino è sempre stato attentissimo alle prestazioni fatte vedere nell’Atalanta dall’ex centrocampista rossonero. Mattia Pessina potrebbe divenire così un ottimo colpo, considerato il fatto che la società potrebbe acquistarlo pagando metà della valutazione dell’intero costo del suo cartellino. Ma questa per ora è solo un’ipotesi futura di mercato, che senza valide conferme non arriverebbe a conclusione. Vi terremo informati sull’evolversi della vicenda.