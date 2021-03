Calciomercato europeo. Il Real piomba su Vlahovic.

Calciomercato europeo. Tanti sono i nomi che circolano e che alimentano i sogni dei grandi club europei. Come ogni anno, l’Italia resta un mercato pregevole da depredare. Come riporta Sportmediaset, Totthenam e Real Madrid hanno messo gli occhi sul talento fiorentino Vlahovic (che ha delle ammiratrici anche in Italia: Milan e Roma, è scontro per Vlahovic: la Fiorentina prova a non cedere).

Calciomercato europeo. La Viola “depredata” dalle spagnole e dalle inglesi

L’attaccante serbo, Dusan Vlahovic, con le sue magnifiche prestazioni, ha attratto le attenzioni del Real Madrid e del Totthenam. La Viola vorrebbe trattenere l’attaccante. Ma una grande offerta potrebbe spingere Commisso a trattare. Inoltre dall’Inghilterra rimbalza la voce che il Manchester United avrebbe bussato alla porta della Fiorentina per Nikola Milenkovic. Alcuni contatti sono stati già avviati con il procuratore del giocatore. La società di Commisso vuole 35 milioni di euro.

Qui Milan: N’Dicka nel mirino

La società è già al lavoro per assicurare a Stefano Pioli una rosa competitiva, per essere al top anche il prossimo anno. Autore fino a questo punto di una grandiosa stagione, il Milan necessita di giocatori in grado di dare quel qualcosa in più. Secondo Sportmediaset, uno degli uomini del futuro potrebbe essere Evan N’Dicka. Difensore centrale dell’Eintracht Francoforte, francese, classe 1991 ha già avuto delle avances da parte dell‘Arsenal. Per il momento il Diavolo ha fatto dei timidi sondaggi, ma non si esclude che potrebbe scatenare uno scontro con i Gunners per assicurarsi le prestazioni del 21enne. Potrebbe rivelarsi un nome in grado di infiammare il calciomercato delle big europee.

Il Monaco corteggia Nubel

Secondo portiere del Bayern Monaco Alexander Nubel, potrebbe lasciare la corte dei bavaresi a fine stagione. La concorrenza con Neuer è spietata, e quindi l’estremo difensore preferirebbe cambiare aria. Il tecnico Niko Kovac avrebbe chiesto alla dirigenza monegasca di fare sforzi per l’ex Schalke 04. Magari con le giuste argomentazioni il giovane tedesco potrebbe restare in Baviera.