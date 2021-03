Calciomercato Inter, la difesa cambia volto: arriva un calciatore del Napoli?

Mentre l’Inter di Antonio Conte si prepara per un faticoso finale di stagione in campionato con un calendario fitto d’impegni, la dirigenza nerazzurra lavora senza sosta per regalare al proprio allenatore dei rinforzi per la prossima stagione. Nonostante sia ancora da chiarire la situazione societaria, i nerazzurri non sono fermi e cercano di sondare il terreno per trovare i giusti elementi per migliorare la qualità della rosa.

Calciomercato Inter: pronta offensiva per Muriel?

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter sarebbe intenzionata a portare a Milano Luis Muriel, attaccante legato all’Atalanta fino al 2023 con un contratto di 1.8 milioni l’anno.

La rosea afferma che, considerando gli attuali valori di calciomercato a ribasso (causa pandemia), per convincere la famiglia Percassi a cedere il colombiano, occorrano circa 25 milioni di euro.

Il piano di Marotta sarebbe quello di racimolare un interessante tesoretto dalle cessioni di Nainggolan, Joao Mario, Lazaro, Dalbert e Vecino; per poi formalizzare un’offerta alla dea. Seguiranno aggiornamenti…

Calciomercato Inter: arriva un difensore dal Napoli?

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’Inter avrebbe in programma per la prossima stagione un vero e proprio restyling del reparto difensivo. Sul piede di partenza infatti vi sono almeno tre difensori: Ranocchia, Kolarov e Young.

Un possibile arrivo per colmare all’eventuale addio di Ranocchia, è rappresentato da Nikola Maksimovic, centrale in uscita dal Napoli, che piacerebbe tanto ad Antonio Conte per la sua duttilità (può giocare sia nella difesa a quattro che in quella a tre, ndr) e per la sua forza fisica.

Seguiranno aggiornamenti…