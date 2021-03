Calciomercato Milan: sirene inglesi per Donnarumma

Manchester–Milan rischia di diventare uno scontro anche al di fuori del campo. La dirigenza rossonera, oltre a tenere gli occhi puntati sulla partita di domani che vedrà il Milan giocare all’Old Trafford contro i Red Devils valida per l’ andata degli ottavi di Europa League, è impegnata nella risoluzione del caso Donnarumma. Il contratto dell’estremo difensore è in scadenza il prossimo 30 giugno e, nonostante vari incontri, le parti restano ancora abbastanza lontane. La prima proposta del club è di 7 milioni a stagione ma il procuratore del giocatore, Mino Raiola, ne chiede almeno 10. Si tratta di una situazione di calciomercato del Milan piuttosto spinosa ed in continuo divenire. Il giovane portiere le cui qualità sono ormai note, fa gola a molte big del calcio europeo.

Calciomercato Milan: lo United vuole Donnarumma

Secondo voci provenienti dall’Inghilterra il Manchester United avrebbe posato lo sguardo su Gigione, stuzzicato dalla possibilità di farlo giungere alla corte dei Diavoli a parametro zero. Ma ulteriori rumors fanno momentaneamente tirare un sospiro di sollievo ai tifosi del Milan. Infatti la volontà primaria del ragazzo campano sarebbe quella di restare a Milanello ancora per molti anni. Tuttavia, solo il noto affetto che il portiere nutre per la sua squadra non sarebbe sufficiente a suggellare un eventuale rinnovo contrattuale. Resta l’incognita Champions League fondamentale, a detta di molti, per farlo propendere verso il fatidico sì. Una cosa è certa: i contatti proseguiranno anche nelle prossime settimane.