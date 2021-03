Inter attenta! Chelsea e Manchester United interessate a Mancini

Sempre più le squadre contendenti per Gianluca Mancini, giovane centrale della Roma. La sua stagione è formidabile e lo dimostrano anche le statistiche. In 27 partite ha messo a segno 5 goal e 2 assist, non male per essere un difensore. A causa degli infortuni che ha dovuto subire la retroguardia romanista, ha dovuto prendere in mano le chiavi della difesa e diventare sempre più leader nella squadra di Paulo Fonseca. Doti che hanno convinto l’Inter in primis e la Premier.

Calciomercato, dopo l’Inter si aggiungono sirene inglesi per Gianluca Mancini

Secondo il Daily Express, non solo l’inter sulle tracce del centrale giallorosso. Chelsea e Manchester United si sono aggiunte alla lista, e hanno chiesto informazioni alla società. I due club anglosassoni fanno sul serio, dalle ultime notizie si parla di una cifra intorno ai 27 milioni di sterline (circa 31 milioni di euro) messi sul piatto per cercare di convincere le dirigenza. Cifra non convincente per i piani alti della squadra capitolina, che spera di massimizzare il guadagno di una sua possibile cessione estiva. L’Inter ora deve stare attenta a possibili sorprese, e non farsi scappare un possibile colpo. Considerando che Mancini ha dimostrato di saper stare alla grande in una difesa a 3, la stessa usata ormai da anni da Antonio Conte.