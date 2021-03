Gianluca Scammacca scatena i tifosi genoani…e non solo!

Gianluca Scammacca con i suoi due gol regala i tre punti al Genoa. Nella partita giocata nella serata di ieri il Grifone schianta i ducali per 2 a 1. Non è bastata la prodezza di Graziano Pellè, tornato al gol nel massimo campionato italiano a 10 anni di distanza. Ballardini ha trovato nell’attaccante romano un valido alleato, in vista dei prossimi scontri fondamentali in chiave salvezza. I genoani hanno 31 punti in classifica, per il momento insufficienti per poter dormire sogni tranquilli.

Gianluca Scammacca: uomo mercato della prossima estate?

L’attaccante romano ha solo 22 anni ma ha già attirato su di sè gli occhi delle big. Già da tempo nel giro della Nazionale under 21, ha ricevuto avances da mezza serie A. Ma i club più prestigiosi ad averlo cercato sono stati la Juventus ed il Milan. Infatti nel mese scorso, Paratici aveva provato a strapparlo al Sassuolo (proprietario del suo cartellino), ma la richiesta di 25 milioni di euro avanzata dai neroverdi era stata considerata esosa, e non se ne era fatto più nulla. Tanti club, tanti incontri, vari colloqui, ma alla fine il giocatore restò al Grifone. Tuttavia l’eccelsa prestazione di oggi è destinata a ridestare gli appetiti sopiti.

Gianluca Scammacca sulle voci di calciomercato che lo riguardano

Il giocatore, nonostante i fitti corteggiamenti da varie squadre, resta concentrato sul suo presente. Prova di maturità da parte di un giovane che si sta facendo notare. Ai microfoni di Sky Sport la punta genoana ha rilasciato delle dichiarazioni che fanno inorgoglire Davide Ballardini: “Ballardini sa quello che fa, noi siamo tutti buoni attaccanti, ci sono Pandev, Pjaca, Destro, Shomurodov… Il mercato? No, sono sempre stato con la testa qui, le voci girano, è normale”

Le dichiarazioni dell’agente

Raggiunto dai microfoni di Tuttosport, l’agente di Scammacca rilascia parole che strizzano l’occhio alla Vecchia Signora: “Penso che Ronaldo rispetterà il contratto con la Juventus. Un attaccante da aggiungere a CR7? Sono di parte ma dico Scamacca“.