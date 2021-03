Simone Inzaghi-Napoli: ecco cosa ha risposto il tecnico

Non solo Serie A. Infatti nonostante si stia manifestando un campionato combattuto su tutte le posizioni, continua a tenere banco il calciomercato. Molte squadre stanno pianificando la prossima stagione, tra cui il Napoli. Aurelio De Laurentiis sta sondando il terreno per sostituire Gattuso la prossima stagione, tra i tanti nomi c’è sicuramente quello di Simone Inzaghi. L’edizione odierna del Corriere dello Sport lancia l’indiscrezione di un possibile approdo di Inzaghi al Napoli.

Inzaghi al Napoli, le parti ci ragioneranno

Simone Inzaghi, allenatore classe 1976, è nel mirino di moltissimi club importanti, come ad esempio la Juve. Il tecnico di Piacenza si è messo in mostra in queste ultime stagioni grazie al bel gioco offerto dalla sua Lazio, culminato l’anno scorso con la qualificazione in Champions League. Inoltre la vittoria in queste stagioni di due Supercoppa italiana e una Coppa Italia lo hanno reso un oggetto ambito.

Non a caso il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha chiamato personalmente il tecnico biancoceleste, per capire la sua disponibilità ad un trasferimento a Castel Volturno. Inzaghi ha dato una risposta interlocutoria, le parti ci ragioneranno insieme. Chiaramente bisognerà capire anche la posizione della Lazio. Simone Inzaghi vuole rinnovare con la Lazio, club in cui è cresciuto e per cui ha giocato per molte stagioni. Qui però bisogna aspettare la mossa della dirigenza, per capire poi come si andrà a strutturare il futuro. Certamente sono moltissimi i nodi che bisognerà sciogliere: l’aspetto economico, come suddividere la base fissa di partenza più i bonus, le posizioni nello staff tecnico. Tutti aspetti che rendono ancora incerto il futuro dell’attuale tecnico.

Vedremo come andrà finire, il Napoli in questo momento ha lanciato l’esca, con ADL che si è esposto in prima linea per Simone Inzaghi. Ora la palla passa in mano alla società della Lazio e a Claudio Lotito.