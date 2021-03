Juventus, ecco il centrocampista per Pirlo: De Sciglio apre la pista Aouar

Il difensore Mattia De Sciglio, di proprietà della Juventus ma attualmente in forza al Lione, ha dichiarato in una recente intervista la sua volontà di rimanere in Francia. Il riscatto sembra ormai solo una formalità. Ma i bianconeri, forti della volontà del giocatore, sarebbero pronti a tornare all’assalto di un pallino da diverse estati. Si tratta di Houssem Aouar, centrocampista del Lione il cui cartellino si aggira intorno ai 40 milioni di euro. L’inserimento nella trattativa del terzino italiano come contropartita permetterebbe di abbassare il prezzo di almeno 10 milioni. Fabio Paratici sta lavorando a questo proprio per offrire al mister, Andrea Pirlo, un uomo di qualità in mezzo al campo. Con un reparto da puntellare, il francese rappresenta una pedina importante per lo scacchiere dell’allenatore bianconero.

Il problema della Juventus è il centrocampo

Una delle difficoltà maggiori di questa stagione per il tecnico della Juventus è stata trovare gli interpreti adeguati a esprimere le sue idee di gioco. Rabiot e Bentancur sono stati provati come mediani di centrocampo, ma entrambi hanno caratteristiche più da incursori che da registi. L’unico in grado di prendere le chiavi del gioco della Vecchia Signora è Arthur. Il brasiliano però è stato costretto a stare questa stagione più tempo ai box che in campo. L’inserimento di Aouar garantirebbe una costruzione dell’azione più fluida. Sebbene sia più una mezzala che un mediano, il francese più volte arretra per ricevere il pallone sui piedi e dare il via all’azione. Inoltre grazie ai suoi inserimenti, in questa stagione ha realizzato 6 goal e 4 assist in 26 partite. In caso di arrivo in bianconero, sarà Pirlo a valutare se schierarlo trequartista, mediano oppure mezzala con un ipotetico cambio di modulo.