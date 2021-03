Juventus su Gabriel Menino: bianconeri sul giovane talento del Palmeiras

La Juventus, pensando già alla prossima stagione e puntando sui giovani, ha messo gli occhi su Gabriel Menino. Il centrocampista brasiliano, classe 2000, è rientrato nel mirino di diverse società europee. Oltre alla Vecchia Signora, anche l’Atletico Madrid guarda con interesse verso il giocatore, così come il Chelsea.

Juventus su Gabriel Menino

Grazie alle sue prestazioni, Menino non è passato inosservato alla società bianconera. Questa stagione è stato già autore di 3 gol e 7 assist nelle 41 partite giocate con il Palmeiras. Questo promettente centrocampista si è già affermato nonostante la sua giovane età, e suscita già grandi passioni in Europa, dove continuano a crescere le voci su un possibile trasferimento importante. Il club piemontese osserva con attenzione il giocatore e a fine stagione proverà a portarlo a Torino cercando la giusta intesa con i brasiliani. La concorrenza è tanta, non sarà semplice, ma a differenza delle altre società, la Juventus è in leggero vantaggio in quanto è già da tempo sulle tracce del ventenne. Menino, centrocampista centrale, è nato in Brasile e calcisticamente è cresciuto nel Palmeiras, dove dalle giovanili è passato in prima squadra lo scorso anno. In un anno è già riuscito a distinguersi. Gabriel appartiene anche all’Under 21 verdeoro.