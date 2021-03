Milan, Paolo Maldini infuoca già il mercato: arriva Lucas Vazquez

Il Milan si muove già per il prossimo mercato estivo. Paolo Maldini ha sempre le idee ben chiare per aiutare il club rossonero a ritornare le big d’Europa. Dopo la rivoluzione di ripartire da giovani trainati anche da leader di spessore, come Zlatan Ibrahimovic, adesso è arrivato il momento di rinforzare ulteriormente l’organico a Stefano Pioli in vista del prossimo campionato.

Milan, arriva Vazquez

Dall’Inghilterra arrivano notizie secondo le quali il Milan è in prima linea per l’ingaggio a Lucas Vazquez, attaccante del Real Madrid. La società spagnola provvederà ad una totale rivoluzione nel suo organico, tante le stelle delle Merengues che dovranno trovare una nuova squadra, tra questi l’attaccante spagnolo. Lucas Vazquez è un ottimo destro offensivo, ma anche trequartista, sarebbe l’ideale per Pioli. Lo spagnolo, classe 1991, il primo luglio spegnerà 30 candeline, è in scadenza con il Real Madrid il prossimo mese di giugno e, al momento, non si è ancora parlato di rinnovare il contratto. Secondo quanto riportato dal Sun, il Milan è in pole position, ma dovrà fare attenzione alla folta concorrenza. Su Vazquez, in Spagna, ci sono anche Valencia e Siviglia; dall’Inghilterra si sono proposte Leeds ed Everton. In Italia, i rossoneri dovrebbero vedersela anche con il Napoli che ha pensato di portare lo spagnolo in azzurro.