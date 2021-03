Psg, pronto il rinnovo a Neymar fino al 2026: sfuma il ritorno al Barcellona?

Il fantasista del Paris Saint Germain, Neymar, è sempre al centro dell’attenzione quando si avvicina la finestra di mercato estiva. Ma per questa sessione, la società francese sembra intenzionata a spegnere i rumors in partenza. Come riporta Mundo Deportivo, il Psg avrebbe pronto un rinnovo per il brasiliano fino al 2026. Un prolungamento di contratto che lo legherebbe alla dirigenza parigina fino al termine della sua carriera ad alti livelli, visto che il giocatore avrà raggiunto i 34 anni. Con il rinnovo, sfumerebbe la possibilità di vederlo di nuovo vestire la maglia del Barcellona, nonostante sia uno degli obiettivi del neo presidente blaugrana Joan Laporta.

Neymar-Messi, un rapporto mai finito: continui i messaggi d’amore

Da quando Neymar ha lasciato il Barcellona nel 2017, si è sempre vociferato il suo possibile ritorno in Catalogna. A dare credito alle voci, sono state anche le dichiarazione del brasiliano, che più volte nel corso degli anni ha ribadito la sua volontà di tornare a giocare al fianco di Lionel Messi. Anche l’argentino non è stato da meno. Più volte infatti, ha chiesto alla dirigenza blaugrana il ritorno di Neymar. Ma causa i problemi economici della società, non è mai stata conclusa la trattativa, preferendogli Antoine Griezmann. Il presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi, sta cercando in tutti i modi di trattenere la sua stella a Parigi. Oltre al rinnovo del contratto, vuole aggiungere a una squadra di campioni la ciliegina sulla torta, riportare la Champions League in Francia. Nonostante i milioni spesi negli ultimi anni per rafforzare la il club di Parigi, lo sceicco ha intenzione di proseguire il perfezionamento della rosa. La finale raggiunta lo scorso anno infatti, ha confermato il buon lavoro che è stato fatto da quando ha preso le redini della società. Quindi, se Neymar non andrà al Barcellona, toccherà a Messi fare le valigie e raggiungerlo nella capitale francese?