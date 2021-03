I giallorossi potrebbero riportare Icardi in Italia

Dopo i problemi che la squadra di Fonseca sta riscontrando in attacco negli ultimi tempi, si starebbe pensando a Mauro Icardi. La probabile partenza di Edin Dzeko in estate, potrebbe lasciare spazio a un attaccante di livello da affiancare a Mayoral. Per lo spagnolo sarebbe un discorso diverso, infatti il riscatto dal Real Madrid dovrebbe essere rimandato al 2022. L’asse Roma-Icardi potrebbe non essere solo un illusione, vista la stagione difficile che il centravanti sta attraversando a Parigi.

La formula per arrivare a Icardi

L’operazione di riportare l’ex-Inter in serie A non sarebbe semplicissima. Il problema principale sarebbe l’ingaggio troppo elevato del giocatore, anche se con la partenza di Dzeko si risparmierebbero 7.5 milioni netti di stipendio. Il secondo problema potrebbe sorgere nel caso in cui si inserissero nuove contendenti. In primis la Juventus, che con l’eventuale partenza di Dybala o Ronaldo sarebbe avvantaggiata economicamente. La Roma dunque che punterebbe su un prestito con diritto di riscatto, approfittando dei rapporti tra PSG e Icardi, che sembrerebbero giunti al termine.

Le alternative alla soluzione Roma-Icardi

Tiago Pinto, ds della società romana, monitora anche altri giocatori da inserire in rosa qualora non arrivasse l’obiettivo numero 1. Si fa grande attenzione ad Andrea Belotti e Dusan Vlahovic. Il primo da anni stupisce la serie A con decine di goal. Nonostante le importanti offerte che sono arrivate a Cairo nel corso degli anni, l’attaccante azzurro non ha mai voluto lasciare il Torino. Il secondo invece si è messo in mostra nel corso di questa stagione. Sono già 12 i goal centrati, ed è già nel giro della nazionale serba sebbene sia solo un classe 2000. Prima di investire, la Roma dovrebbe comunque liberarsi di alcuni contratti “di troppo” e risolvere la questione Dzeko.