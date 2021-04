Boga-Atalanta, una trattativa tutta da valutare (in vista dell’estate). Ecco la situazione

L’Atalanta non ha intenzione di fermarsi nemmeno sul mercato, specialmente per quanto concerne quello in entrata. Escludendo le solite voci riguardanti la “presunta” cessione di alcuni elementi nerazzurri, che si confermano tali nonostante qualche eccezione, i nerazzurri sono ulteriormente intenzionati a potenziare la squadra con giocatori di un certo livello. La società è ancora fortemente interessata ad uno degli attaccanti più forti della Serie A: Jérémie Boga. Ecco la situazione attuale tra il giocatore francese, il Sassuolo e l’Atalanta stessa. (specialmente sul piano economico).

Boga-Atalanta: l’interesse ritorna farsi sentire

Durante l’ultima estate Jérémie Boga è stato seguito per molto tempo dall’Atalanta. Gian Piero Gasperini non ha nascosto l’idea di volerlo alla propria corte, ma i 40 milioni di euro chiesti dai neroverdi erano troppi per la società bergamasca. A distanza di una stagione (dove si registrano 21 presenze, 3 goal e due assist), i valori sono stati dimezzati, e i nerazzurri non hanno mollato l’idea di compiere il grande colpo. L’attaccante del Sassuolo sarebbe interessato ad un possibile trasferimento a Bergamo, ma serve trattare per sbloccare definitivamente qualcosa. Contropartite? Spendere più dei classici 15 milioni? Tutto è nelle mani dell’Atalanta, in attesa di vedere come si evolverà il tutto nella prossima sessione di mercato.