Bomba di calciomercato dall’Inghilterra: il Liverpool ci prova per Mbappé

Dopo l’ennesimo pareggio per 1-1 contro il Newcastle qualcosa sembra aver scosso la dirigenza del Liverpool e alcune voci provenienti dall’Inghilterra porterebbero Kylian Mbappé alla corte di Klopp. Potrebbe essere l’uomo adatto per riportare il Liverpool sul tetto d’Inghilterra?

Cifre mostruose

Non ancora definiti i dettagli dell’offerta del Liverpool per Mbappé, ma sicuramente la cifra dovrebbe essere superiore ai 200 milioni di euro. Secondo Transfermarkt il valore del francese è di 160 milioni di euro ma per strapparlo ai parigini potrebbero volercene anche il doppio. Mbappé, non ancora 23enne, è indicato da tutti come un possibile candidato per il pallone d’oro e questo potrebbe solamente aumentare il valore del suo cartellino.

Mbappé, situazione rinnovo

Mbappé si trova attualmente in trattativa per il rinnovo di contratto che dopo la partita in Champions contro il Bayern Monaco sembrava cosa fatta. Ci sarebbero tuttavia ancora dettagli da limare (si parla di una cifra monstre: 40 milioni all’anno) e la squadra di Klopp potrebbe inserirsi con una controfferta da capogiro per Mbappé.

Scossone in casa Liverpool

Fallisce anche il sorpasso al sorprendente West Ham dopo il pareggio interno col Newcastle di Steve Bruce. La squadra di Klopp naviga quest’anno in brutte acque e si trova attualmente al 6 posto, fuori dalla zona Champions League. Sono ben 6 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 13 partite, con solo 5 vittorie. Il Liverpool che sogna Mbappé, la squadra schiacciasassi dello scorso anno, sembra essere sparito con il regno del Manchester City di Guardiola che sembra imporsi in Inghilterra.

Ciò che si chiedono i tifosi è: senza i soldi della Champions sarebbe possibile portare Mbappé sulla Merseyside? Per ora sembra solo un sogno. Alcune indiscrezioni vorrebbero addirittura Salah in partenza (direzione Parigi o Madrid). Sognare non costa nulla, questo è certo, ma sarebbe meglio intanto assicurarsi un posto in Champions.