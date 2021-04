Brekalo-Atalanta, c’è anche il Lille sull’attaccante del Wolfsburg: è sfida in vista del mercato estivo

L’Atalanta si sta dimostrando una squadra molto dinamica sul mercato: Sartori è in continua ricerca di giocatori che possono risultare utili alla causa nerazzurra, i nomi sono sempre di medio alto livello (in linea con le disponibilità economiche della società ovviamente) e il dialogo con Gian Piero Gasperini è sempre la priorità per intervenire nella maniera migliore possibile. Tuttavia, nonostante i bergamaschi siano una grande squadra sotto tutti i punti di vista, bisogna fare i conti con la concorrenza: aspetto che non richiede soltanto una persuasione per quanto concerne il progetto a lungo termine, ma anche l’offerta economica. Nel caso dei nerazzurri si tratta dell’attaccante Josip Brekalo, perché se i bergamaschi erano in pole position ora si teme il sorpasso.

Brekalo-Atalanta, ecco la situazione attuale

Non solo i nerazzurri sull’attaccante nerazzurro – Se prima l’Atalanta era quella più vicina a Josip Brekalo, ora le carte potrebbero essere completamente ribaltate. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, sull’attaccante in forza al Wolfsburg ci sarebbe anche il Lille. Si prospetta una bella sfida di mercato, contando che entrambe vorranno portare il giocatore alla propria corte: rendendolo al centro del proprio progetto (anche futuro). Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi mesi.