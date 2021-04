Calciomercato Inter, acquisto a sorpresa in difesa: ci sarà un gradito ritorno?

Dopo il pareggio rimediato a Napoli (1-1), l’Inter di Antonio Conte si trova a +9 dal Milan e a +11 dall’Atalanta, vedendo sempre più vicina la conquista dello scudetto. Mentre Antonio Conte e i suoi ragazzi preparano l’importante trasferta di La Spezia, la dirigenza nerazzurra lavora senza sosta per regalare al proprio allenatore dei rinforzi per migliorare la qualità della rosa della prossima stagione. Nei giorni precedenti abbiamo già parlato dei possibili colpi di calciomercato nel ruolo di centrocampista ma, a causa di alcune probabili uscite, i nerazzurri sono anche alla ricerca di rinforzi nel reparto difensivo.

Calciomercato Inter: in difesa ritorna Vanheusden?

Secondo quanto riportato da “Tuttosport”, in estate è previsto il ritorno a Milano di Zinho Vanheusden dallo Standard Liegi, che l’Inter ricomprerà per 17 milioni di euro: se il belga arriverà per rimanere dipenderà solo da Antonio Conte, che lo valuterà con grande attenzione non appena lo avrà a disposizione. Il classe ’99 viene considerato uno dei prodotti più pregiati usciti dal settore giovanile nerazzurro negli ultimi anni ma purtroppo, nelle ultime stagioni, ha avuto alcuni gravi infortuni che ne hanno rallentato il processo di crescita. Il giovane difensore si sta appena riprendendo da una lesione del legamento crociato del ginocchio destro e a breve è previsto il suo ritorno all’allenamento in gruppo.

Calciomercato Inter: quali sono gli altri nomi per la difesa?

In caso di eventuali partenze nel reparto difensivo (Kolarov e Ranocchia sembrano sul piede di partenza), l’Inter sarebbe alla ricerca di altri rinforzi in questo reparto. Secondo quanto riportato da FcInterNews, il mercato degli svincolati potrebbe offrire alcune opportunità interessanti, a partire da Jérôme Boateng che non rinnoverà con il Bayern Monaco, anche se il nome più caldo è quello di Nikola Maksimovic, attualmente in forza al Napoli. Seguiranno aggiornamenti…