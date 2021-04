Calciomercato, tutti su Vlahovic: non solo Milan e Roma, arriva anche la Juve

Dusan Vlahovic ha incantato tutti con le sue qualità. L’attaccante della Fiorentina è già diventato uno dei giocatori che infuocherà il prossimo calciomercato. Il serbo è destinato a diventare uno dei giocatori più brillanti dei prossimi anni: fisicamente forte, fiuto per i gol e dotato di buona tecnica. Le squadre che si sono già portate avanti per trattare con la Fiorentina sono tante. Diverse volte accostato al Milan, Real Madrid. Negli ultimi giorni anche il Torino, la Juventus e la Roma si sono aggiunte alla lista.

Calciomercato, i pretendenti di Vlahovic

La società Viola aveva, inizialmente, fissato un costo di 40 milioni di euro per portare via l’attaccante, ma considerando le prestazioni e l’interesse anche di altre squadre europee, come Real Madrid, la cifra è cambiata. La Fiore aspetterebbe a ricevere ben 50 milioni di euro. La Juventus, che non avrà a disposizione molta liquidità per il prossimo mercato, spera di mettere in atto una formula simile a quella concretizzata con Federico Chiesa.

La Roma cerca un dopo-Dzeko, e Vlahovic è l’uomo giusto per l’attacco dei giallorossi. Problemi di liquidità non dovrebbe averne la società capitolina che ha messo in atto una rivoluzione per migliorare e tornare tra le grandi. Il Milan, avanti con i contatti per portare il serbo a Milano già da un po’, ma il nuovo prezzo fissato dalla Fiorentina arresta la corsa dei rossoneri. Intanto arriva anche il Torino, così come riporta Calciomercato, che dovrà rimpiazzare Belotti che a fine stagione andrà via. Con i soldi che incasserebbe, avrebbe modo di portare un nuovo top player in maglia granata. Tutto dipende anche dalle sorti della stagione.